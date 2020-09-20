وزير الصحة: العراق اتخذ قرارا بعدم استقبال أي وافد أجنبي خلال الزيارة الأربعينية

2020/09/20 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الصحة، الدكتور حسن التميمي، اليوم الاحد، اتخاذ العراق قرارا بعدم استقبال أي وافد اجنبي، نتيجة ازدياد إصابات كورونا في دول الجوار، وظهور سلالات جديدة للفيروس.

وقال التميمي في مؤتمر صحفي، عقده اليوم، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة، قررت عدم استقبال العراق لاي وافد اجنبي خلال الأيام المقبلة، عدا البعثات والهيئات الدبلوماسية، وذلك نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، بدول الجوار"، مشيرا الى ان "هناك خوفاً على الامن الصحي في العراق، نتيجة ظهور سلالات جديدة من كورونا في دول الجوار، الامر الذي يهدد سبل مكافحة الفيروس".

وتابع: "تواصلنا مع دول الجوار ومنها (سوريا وإيران، والأردن وباكستان، والكويت)، من اجل تبادل الخبرات بخصوص مكافحة الفيروس".

وبخصوص تحضيرات الوزارة لزيارة الأربعين، بين التميمي ان "الصحة اعدت خطة متكاملة بالتنسيق مع المؤسسات الصحية، للتعامل مع الزيارة الاربعينية، وفي جميع المحافظات العراقية".

وأضاف ان "تجربة شهر محرم، هو درس مميز من ناحية التزام المجالس بالإجراءات الصحية، ويكن ان تطبيق تلك الإجراءات في الزيارة الاربعينية"، مشيرا الى ان "لجنة الامر الديوانية لتنسيق الجهود اجتمعت بكافة الجهات الصحية، ووضعت خطة للتعامل مع التجمعات الخاصة بالزيارة".

وأشار الى "وجود ثقل كبير وقع على عاتق دائرة صحة محافظة كربلاء، وبقية المحافظات الأخرى التي يمر بها زائري كربلاء"، مضيفا "نأمل ان لا تكون هناك زيادات بأعداد الإصابات بفيروس كورونا بعد زيارة الأربعين".

وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، السبت (19/9/2020)، قرارات جديدة تخص وضع كورونا في العراق.ونقلت قناة العراقية، ’’شبه الرسمية’’، في خبر لها، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قررت عدم استقبال الزائرين من أي دولة بالعالم".وأضافت "كما تقرر فتح المساجد مع الالتزام بالوقاية والتباعد".وأشارت اللجنة الى "ضرورة الاسراع بدفع الوجبة الاولى من المبالغ لشراء 20% من اول لقاح مضمون ومعتمد بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية".وتابعت ان "العراق قرر المضي بالشراكة مع الصين والامارات، بتطوير اللقاح الصيني والاستفادة منه".وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، قد أصدرت في وقت سابق، قرارات جديدة، ومن بينها إعادة فتح المطاعم، وتقليص ساعات حظر التجوال.وسجل العراق بتاريخ 4 أيلول الجاري اعلى حصيلة أصابات بفيروس كورونا بلغت 5036 حالة ، وبعدها سجل أعلى حصيلة تعافٍ بتاريخ 14 أيلول بلغت 4427 ، فيما كانت أعلى حصيلة وفيات سجلت بتاريخ 26 حزيران الماضي بواقع 122 حالة بيوم واحد.

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