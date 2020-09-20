في مؤتمر صحفي ..وزير الصحة : نسبة الشفاء من كورونا في العراق اعلى من الاصابات/موسع

2020/09/20 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي :" ان نسبة الشفاء من كورونا في العراق اعلى من نسبة الاصابات".وقال التميمي في مؤتمر صحفي :" ان الوزارة استطاعت مواجهة كورونا بزيادة السعة السريرية و توفير جميع الادوية الخاصة بالفيروس ".واعلن عن:" صدور قرار بغلق الحدود مع دول الجوار وعدم استقبال الوافدين ، خشية من وجود سلالات جديدة لكورونا ظهرت في بعض البلدان".وبخصوص الزيارة الاربعينية ، قال الوزير :" وضعنا خطة خاصة بالزيارة الاربعينية عبر فحص جميع المتعاونين مع المواكب الحسينية وتوفير الكمامات ونشر الفرق الطبية وتوفير كافة الادوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات محافظة كربلاء".وحذر من ارتفاع الاصابات بكورونا في حال عدم الالتزام بالشروط الوقائية./انتهى3

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