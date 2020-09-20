التميمي :العراق حقق انجازا كبيرا في رفع نسبة الشفاء من كورونا

2020/09/20 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي :"ان العراق حقق انجازا كبيرا في رفع نسبة الشفاء من كورونا ".واوضح التميمي في مؤتمر صحفي :"ان نسبة المتشافين من كورونا في البلاد تجاوزت 79 % "./انتهى2

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