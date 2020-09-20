العراق: اعتقال قيادي ’داعشي’ كان يخطط لاستهداف زوار الأربعينية

2020/09/20 | 11:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني الأحد، اعتقال قيادي في جماعة "داعش" الوهابية في العاصمة بغداد قبل تسلمه منصبا عسكريا ضمن عصابات "جاعش" تمهيدا لاستهداف زوار...

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