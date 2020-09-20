الدولار يتراجع والذهب يحتفظ بارتفاعه في أسواق كوردستان

2020/09/20 | 11:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتاح "مزاد علني" لصرف الدولار في خطوة تهدف لزيادة الدخل العام ومنع احتكار العملة الصعبة - صورة إرشيفية

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