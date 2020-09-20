وفد حكومة كوردستان يعود لبغداد لحسم

2020/09/20 | 11:09 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقليم كوردستان جزء من اجتماعات اللجنة التي شكلت في أواخر شهر آب أغسطس الماضي لصياغة الأسس الإستراتيجية للموازنة العامة الاتحادية - صورة إرشيفية

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