اليوم.. مواجهة من العيار الثقيل بين ليفربول وتشيلسي

2020/09/20 | 11:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يخوض فريق ليفربول مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل ضيفاً على تشيلسي، اليوم الأحد، على ملعب “ستامفورد بريدج”، في قمة منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى كل الفريقان نحو تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث في مشوارهما الصعب نحو التتويج باللقب.

وافتتح “الريدز” حملة الدفاع عن لقب الدوري بفوز قاتل على ضيفه ليدز يونايتد 4-3 على ملعب “أنفيلد”، في الجولة الأولى لـ”البريميرليغ” بالموسم الكروي الجديد 2020-2021.

كما حقق “البلوز” انطلاقة قوية بالموسم الجديد أيضاً، حيث انتزع ثميناً من مضيفه فريق برايتون 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب “فالمر”.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لزيادة سجله التهديفي، بعد الانطلاقة التاريخية التي حققها بتسجيله “هاتريك” في الجولة الافتتاحية ضد ليدز يونايتد.



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