الاعرجي : المنزعجون يحاولون خلق الفوضي بعد محاولات فرض القانون

2020/09/20 | 11:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..اكد نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، ان “المنزعجين” يحاولون خلق الفوضى بسبب محاولات فرض القانون.وقال الاعرجي في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر” تابعتها المستقلة اليوم الاحد ، “يُحاول المنزعجون ايجاد أسباب لإعادة التظاهرات بسبب محاولات فرض القانون؛ فهم يعلمون أن لا وجود لهم إلاّ من خلال الفوضى”.واستدرك بالقول، “على المتظاهرين […]

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