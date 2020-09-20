2020/09/20 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة / ..
رجح وزير الصحة حسن التميمي، وجود”سلالات جديدة” من فيروس كورونا، مؤكدا أن العراق قرر اغلاق حدوده في الوقت الراهن.
وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “العراق استطاع مواجهة كورونا بزيادة السعة السريرية وكذلك في توفير جميع الادوية الخاصة بكورونا”، مؤكدا “وضع خطة خاصة بالزيارة الاربعينية”.
واشار الى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة : العراق قرر اغلاق حدوده) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رجح وزير الصحة حسن التميمي، وجود”سلالات جديدة” من فيروس كورونا، مؤكدا أن العراق قرر اغلاق حدوده في الوقت الراهن.
وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “العراق استطاع مواجهة كورونا بزيادة السعة السريرية وكذلك في توفير جميع الادوية الخاصة بكورونا”، مؤكدا “وضع خطة خاصة بالزيارة الاربعينية”.
واشار الى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة : العراق قرر اغلاق حدوده) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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