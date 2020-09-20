وزير الصحة : العراق قرر اغلاق حدوده

2020/09/20 | 11:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..رجح وزير الصحة حسن التميمي، وجود”سلالات جديدة” من فيروس كورونا، مؤكدا أن العراق قرر اغلاق حدوده في الوقت الراهن.وقال التميمي خلال مؤتمر صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “العراق استطاع مواجهة كورونا بزيادة السعة السريرية وكذلك في توفير جميع الادوية الخاصة بكورونا”، مؤكدا “وضع خطة خاصة بالزيارة الاربعينية”.واشار الى […]

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