إحباط أكبر عملية تهريب مخدرات..55 كيلوغراما من الحشيشة وآلاف الحبوب

2020/09/20 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

احبطت وزارة الداخلية أكبر عملية تهريب مخدرات في العراق.

بيان للوزارة أكد القاء القبض على عدد من المهربين في محافظة الانبار وكان بحوزتهم خمسة وخمسين كيلوغراماً من الحشيشة واربعين ألف حبة مخدرة.

الوزارة ذكرت في بيانها ان هذه المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المهربين تعد أكبر كمية مخدرات مكتشفة في العراق.

في غضون ذلك، دعت وزارة الداخلية المواطنين وأصحاب المحال التجارية لنصب كاميرات المراقبة على جدران بيوتهم وفي مداخل ازقتهم ومحالهم، وإدامة وصيانة الموجود والمنصوب منها

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