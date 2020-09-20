قيادة العمليات المشتركة تنفي وجود خروقات لعبور المنافذ الحدودية

2020/09/20 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة عدم وجود أية خروقات في بعض المنافذ الحدودية أو عبور زوار الاربعينية إلى العراق.

المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي قال إن ما أثير حول وجود خروقات لعبور المنافذ الحدودية أمر غير صحيح، مضيفا أن جميع المنافذ تمارس أعمالها بصورة طبيعية، إذ تواصل القوات الأمنية سيطرتها على المعابر الحدودية ولا توجد أية خروقات لدخول البلاد، فيما أشار إلى استمرار التنسيق مع دول الجوار بشأن الموضوع.

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