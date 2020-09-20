ائتلاف النصر: جميع أحزاب السلطة تخشى حملات ملاحقة الفاسدين

2020/09/20 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد ائتلاف النصر خشية جميع أحزاب السلطة من حملات ملاحقة الفاسدين التي أطلقتها الحكومة لاسترداد المال العام.

الائتلاف ذكر في بيان أن جميع الأحزاب التي تناوبت على المناصب العليا أو تولي المسؤولية تخشى من حملات ملاحقة الفاسدين على اعتبار أنها حكمت البلاد طيلة الفترة الماضية، وأن الفاسدين الذين دعمتهم هذه الأحزاب تسببوا بهدر المال العام وحالات الثراء الفاحش لبعض الشخصيات المتهمة بالفساد، مشيرا إلى أن الحكومة كانت أكثر جرأة من غيرها في ملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال بما يحقق أهداف المتظاهرين.

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