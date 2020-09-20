العراق على موعد مع 'الانقلاب الشتوي' غداً

2020/09/20 | 11:50 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأحد، أن يشهد العراق انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الحالي، مبينة أن الانقلاب الشتوي سيكون غداً الاثنين.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في حديث لـ السومرية نيوز إن "هناك مؤشرات على انخفاض بدرجات الحرارة واعتدال الأجواء خلال الأسبوع الحالي في كافة انحاء البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى المسجلة في العاصمة بغداد اليوم الاحد من المتوقع أن تبلغ 41 درجة مئوية والبصرة 45 درجة مئوية".

وأضاف الجابري، أن "الانخفاض سيكون تدريجياً بدرجات الحرارة وليس مفاجئاً وابتداء من نهاية الأسبوع الحالي لتتراوح ما بين 41 و 43 درجة مئوية"، لافتاً إلى أن "الانقلاب الشتوي سيكون يوم غد الاثنين حيث سيتساوى الليل مع النهار".وأشار، إلى أن "هيئة الأنواء تعتمد على توقعاتها الجوية وفق معايير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وليس من هوات الطقس كما يقوم البعض منهم بتوقعاته عن الطقس عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعطي معلومات مغلوطة عن حالة الطقس في العراق".





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