"لم ينفذ كل ما طلبه الأتراك".. أردوغان "منزعج" من استقالة السراج المفاجئة

2020/09/20 | 11:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "استقالة السراج كانت ثاني مفاجأة لأنقرة في ليبيا"، بهذه الكلمات عبر مسؤول تركي عن انزعاج بلاده من إعلان فايز السراج رغبته في تسليم مهامه كرئيس لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، بحلول نهاية أكتوبر.

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