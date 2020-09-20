وزير الصحة العراقي .. هناك سلالات جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بعض البلدان

2020/09/20 | 11:51 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلن وزير الصحة حسن التميمي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاحد ، إن "العراق استطاع مواجهة كورونا بزيادة السعة السريرية وكذلك في توفير جميع الادوية الخاصة بكورونا"، مؤكدا "وضع خطة خاصة بالزيارة الاربعينية".

واشار الى انه "قررنا فحص جميع المتعاونين مع المواكب الحسينية وتوفير الكمامات ونشر الفر...

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