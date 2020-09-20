مستوطنون يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تدنس الجامع القبلي

2020/09/20 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، فيما دنست عناصر من شرطة الاحتلال الجامع القبلي، وذلك استجابة لدعوات جماعات الهيكل لتنفيذ اقتحامات واسعة بالتزامن مع عيد رأس السنة العبرية.وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، بلباسهم التوراتي الخاص بعيدهم.



وتستعد “جماعات الهيكل” المنضوية في اطار ما يسمى “اتحاد منظمات المعبد”، تنفيذ سلسلة من الاقتحامات اليومية في المسجد الأقصى خلال ما يسمى “أيام التوبة”، التي تمتد بدءا من اليوم وحتى الخميس المقبل حسب التقويم العبري، لتشمل أداء صلوات فردية وتنفيذ ما يعرف بـ”السجود الملحمي” داخل الأقصى، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وذلك بقيادة عدد من حاخامات الجماعات المتطرفة.ونشر هذا الاتحاد دعوات لحث جميع المتطرفين على اقتحام الأقصى بشتى الوسائل الممكنة، وذلك لتعويض أثر قيود الحركة التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية خلال الأعياد اليهودية.وكانت الجماعات المتطرفة قد راهنت على إغلاق المسجد الأقصى في وجه المسلمين خلال هذه الفترة، ولكن بعد فشل هذه الخطوة أعادت بشكل عاجل التنسيق مع شرطة الاحتلال، لضمان فتحه أمام المستوطنين.وتضع “جماعات الهيكل” على رأس أولوياتها النفخ في البوق اليوم لإعلان بداية السنة العبرية من داخل الأقصى، وذلك في إطار استراتيجية جديدة لفرض كافة طقوسها داخل الأقصى.



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محمد شفيق, [20.09.20 11:30]روسيا: إعلان واشنطن إعادة العقوبات على إيران «غير شرعي»المعلومة/بغداد..أدانت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأحد، إعلان الولايات المتحدة أحادي الجانب عن إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، مشيرةً إلى أن التصريحات الأميركية تفتقر إلى «أساس قانوني».وذكرت الوزارة في بيان أنه «بحكم طبيعتها، لا يمكن لمبادرات وتحرّكات الولايات المتحدة غير الشرعية أن تحمل عواقب قانونية دولية بالنسبة للبلدان الأخرى»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو ستواصل بذل الجهود لضمان الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيرانوتنفيذه.



وتابعت «الجهود للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي الإيراني) وضمان تنفيذ مستدام لها ستستمر”.وأضافت أن :”قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 (الذي يؤيد الاتفاق النووي) لم يتغير، ويجب الوفاء بالالتزامات المتضمنة فيه … على أساس مبدأ المعاملة بالمثل من قبل جميع الدول”.وأعلنت الولايات المتحدة أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجدداً حيّز التنفيذ وحذّرت من «عواقب» عدم الالتزام بها، في خطوة تحمل خطر زيادة عزلة واشنطن ورفع منسوب التوتر دولياً.



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