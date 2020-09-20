اصابات كورونا في كربلاء تقترب من حاجز الـ19 الف حالة

2020/09/20 | 11:56 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اقتربت اعداد الاصابات بفيروس كورونا في محافظة كربلاء المقدسة من حاجز الـ19 الف اصابة، فيما تجاوزت نسبة الشفاء الـ89 بالمئة.وقال رئيس قسم تكنولوجيا دعم القرار في الادارة المحلية احمد مأمور في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الاصابات بفيروس كورونا في كربلاء ارتفعت لتصل الى 18,724 اصابة 12,018 اصابة بين الذكور، و6,706 اصابة بين الاناث، فيما بلغت حالات الشفاء 16,699 حالة، لترتفع نسبة الشفاء الى 89,2 %.واضاف مأمور ان “حالات الوفيات بلغت 403 حالة، 255 حالة وفاة بين الذكور، و148 حالة وفاة بين الاناث، حيث تبلغ نسبة الوفيات 2,2 بالمئة”.واشار الى أن “ارتفاع عدد الاصابات بالفيروس بين الكوادر الطبية الى 2749 اصابة، 1736 منها للذكور، و1013 منها للاناث”.



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