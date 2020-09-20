القبض على 8 مطلوبين في ميسان

2020/09/20 | 11:58 - المصدر: الفرات نيوز

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خلية الإعلام الأمني

ضمن عمليات نزع السلاح غير المرخص وفرض هيبة الدولة وانفاذ القانون وتنفيذ أوامر القاء القبض، تمكن الفوج الاول باللواء الأول في فرقة الرد السريع، فجر وصباح اليوم الأحد، من القاء القبض على متهمين ٨ مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من محافظة ميسان، وقد اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية وفقاً للسياقات.

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