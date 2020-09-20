عن التطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل - ماهر الشريف

2020/09/20 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف "بعد عقود من الانقسامات والنزاعات، ها نحن نشهد فجر شرق أوسط جديد"، بهذه الكلمات، حيا الرئيس دونالد ترامب، في الاحتفال الذي عُقد في البيت الأبيض يوم الثلاثاء في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، توقيع اتفاقَي التطبيع بين إسرائيل، من جهة، والإمارات العربية والبحرين، من جهة ثانية.



وأضاف أن"خمس أو ست دول إضافية" تتأهب للتوصل إلى اتفاقات لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل "في القريب العاجل".



وبعد أن عبّر عن اعتقاده بأن ......





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