من ملحمة الشلامچه معركة نهر جاسم للدريهمية وابوسفيان - ذياب مهدي محسن

2020/09/20 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ذياب_مهدي_محسن من ملحمة الشلامچه ، نهر جاسم للدريهميةدورة مغاوير أبو سفيان فيها ...استهلال الأبد منه : في ذاك اليوم المغبر الشتائي من شباط ، ولوائنا المسحوب للخلفيات ، قبل أيام من انتصارنا بمعركة لا بل محلمة نهر جاسم بانتصار دموي لجشينا العراقي الوطني ..



راحت ضحايا كثيرة من الشعبين من وراء عنجهيات قادتهما العبثية ..



جاء ضابط رواتب مقر اللواء ، الطيب الذكر عمار عبد الواحد طليفح من وجهاء وشيوخ المسيب و ......





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