ثقافة المقاومة تنافس لاكتساب العقول - سعيد مضيه

2020/09/20 | 12:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه ثقافة المقاومة تنافس لاكتساب العقول..



الحالة الفلسطينية موسوقة بالتعقيدات: من جهة يجري التركيز على التحرير من النهر الى البحر؛ إسرائيل دولة امبريالة تتجاوز أطماعها فلسطين التاريخية، تقودها حركة صهيونية امبريالية أضمرت منذ البداية تصفية الوجود العربي بفلسطين ولا تقبل التعايش مع سكان البلاد الأصليين ، حتى ولا الإقرار بإنسانيتهم.



حقا ، فالنظام السياسي في إسرائيل نظام أبارتهايد مكشوف، خاصة بعد ......





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