الأمن الوطني في بغداد يلقي القبض على احد قادة ولاية العراق

2020/09/20 | 12:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد اليوم الاحد ، عن نصب الكمائن التي اسفرت عن القاء القبض على احد قادة ولاية العراق/قاطع الجنوب وفق اوامر قضائية”.

وقال الجهاز في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بناءً على معلومات استخبارية عن محل تواجد عنصر مهم من عناصر عصابات داعش الارهابية في احدى احياء العاصمة؛ شرعت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بغداد بنصب الكمائن التي اسفرت عن القاء القبض على احد قادة ولاية العراق/قاطع الجنوب وفق اوامر قضائية، فور عودته من محافظات الاقليم لاستلامه منصباً عسكرياً، تمهيداً للقيام بعمليات ارهابية تستهدف المواطنين في زيارة الاربعين، كما اعترف لدى تدوين اقواله اصولياً بقيادته المعارك ضد الأجهزة الامنية في محافظة كركوك ابان عمليات التحرير؛ وقد جرى احالته الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.

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