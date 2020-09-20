القبض على 8 متهمين مطلوبين في مناطق متفرقة من محافظة ميسان

2020/09/20 | 12:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاحد ، عن القاء القبض على متهمين 8 مطلوبين وفق مواد قانوينة مختلفة في مناطق متفرقة من محافظة ميسان”.

وقالت الخلية في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ضمن عمليات نزع السلاح غير المرخص وفرض هيبة الدولة وانفاذ القانون وتنفيذ أوامر القاء القبض، تمكن الفوج الاول باللواء الأول في فرقة الرد السريع، فجر وصباح اليوم الأحد، من القاء القبض على متهمين ٨ مطلوبين وفق مواد قانوينة مختلفة في مناطق متفرقة من محافظة ميسان، وقد اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية وفقاً للسياقات”.

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