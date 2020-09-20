المالية النيابية: عجز مالي بقيمة 3 ترليونات يهدد بتأمين الرواتب

2020/09/20 | 12:05 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أعلن عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي ، الأحد، عن وجود عجز مالي يقدر بــ 3 ترليون لتسديد رواتب شهر أيلول الحالي، مؤكدا أن الحكومة عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين.وقال السعيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قانون الموازنة العامة للدولة العراقية لعام 2020 عبارة عن قانون اقتراض مغلف بإطار الموازنة”، مبينا أن “الحكومة العراقية عاجزة عن تسديد الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية”.وأضاف، أن “الحكومة لجأت إلى إرسال موازنة لأربعة أشهر وهي عبارة عن قانون اقتراض جديد لسد عجز الرواتب سيما شهر أيلول الذي يقدر قيمة العجز بــ 3 ترليون دينار عراقي”.ولفت السعيدي إلى أن “الحكومة تعمل على إرسال الموازنة إلى مجلس النواب للاقتراض عن طريق سندات خزينة من البنك المركزي العراقي”.



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