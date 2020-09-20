انباء عن اختراق الكتروني كبير لملفات السفارة الأميركية في بغداد

2020/09/20 | 12:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أفادت انباء صحفية، الاحد، باختراق مجموعة عراقية ملفات خاصة لمكتب الأمن الإقليمي في السفارة الأمريكية بالعاصمة بغداد.وذكرت قناة “صابرين نيوز” على التليجرام واطلعت عليه /المعلومة/، أن “مجموعة عراقية تطلق على نفسها المقاومة الاسلامية الإلكترونية (جند) تؤكد اختراقها الى ملفات خاصة لمكتب الأمن الإقليمي في السفارة الأمريكية في بغداد”.وأضافت، أن “الملفات تتضمنت تقارير يرسلها مصادر ومتعاونيين مع السفارة تتضمن معلومات على فصائل المقاومة ومقراتها”.ولم يتسن على الفور التأكد من صحة تلك المعلومات ومصادرها او الجهة التي نفذت الاختراق.



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