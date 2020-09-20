الاتحاد الاوربي يرفض فرض الولايات المتحدة عقوبات دولية على ايران

2020/09/20 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن الاتحاد الاوروبي، اليوم الاحد :" ان الولايات المتحدة ليس بامكانها فرض عقوبات دولية على ايران "، داعيا للحفاظ على الاتفاق الموقع مع طهران في 2015 حول برنامجها النووي.واكد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، في بيان ، انه :" ليس بامكان واشنطن اعادة فرض عقوبات دولية ضد ايران بسبب انهاء الولايات المتحدة المشاركة بالاتفاق النووي".ودعا بوريل الجميع الى حشد جهودهم للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، والامتناع عن الاعمال التي من شأنها ان تزيد التوترات.واأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض مجلس الأمن الدولي مؤخرا هذا الأمر، مهددا الدول التي لن تنفذ العقوبات بعواقب.وقال بومبيو إن بلاده تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، ويشمل ذلك قيودًا مثل منع إيران من المشاركة في تخصيب وإعادة معالجة (اليورانيوم)، وحظر تجارب إيران وتطويرها للصواريخ الباليستية، وفرض عقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية.وقال معظم أعضاء مجلس الأمن الدولي، انهم لا يعتقدون أن الولايات المتحدة يمكن أن تعاود فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، لأنها انسحبت من الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015 مع طهران.وكانت إيران قد وقعت مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015 يحد من تطوير برنامجها النووي، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق./انتهى3

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