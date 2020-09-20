انخفاض طفيف بسعر صرف الدولار

2020/09/20 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / سجلت اسعار صرف الدولار، انخفاضا طفيفا في السوق المحلية ببغداد وبعض المحافظات.فقد سجلت بورصة الكفاح 122,950 دينارا لكل 100 دولار لسعر البيع ، و سعر الشراء 122 الفا و500 دينار لكل مائة دولار .



فيما كانت الأسعار في بورصة الكفاح أمس 123.000 دينار لكل 100 دولار.وسجلت اسعار البيع في محالت الصيرفة بالاسواق المحلية في بغداد:123.500 دينار لكل 100 دولار بيعا .سعر الشراء: 122.500 دينار لكل 100 دولار ./انتهى3

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