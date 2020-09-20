اتفاقية جديدة وتمديد العمل باثنتين بين العراق و الاتحاد الاوربي

2020/09/20 | 12:10 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / وقع العراق، والاتحاد الاوربي، اليوم الاحد، اتفاقية جديدة، وتمديد العمل باتفاقيتين اخريين، في اطار التعاون المشترك بين الطرفين.وقع الاتفاقية والتمديد ، عن الجانب العراقي وزير التخطيط خالد بتال النجم، فيما وقعها عن الاتحاد الاوربي، سفير الاتحاد لدى العراق مارتن هوث.وقال وزير التخطيط :" ان الاتفاقية الجديدة، تتضمن تقديم دعم مالي للعراق، لمواجهة جائحة كوفيد ١٩، ودعم التعافي الاجتماعي- الاقتصادي، وبناء الدولة، من خلال خلق الوظائف وتحسين الدخل، وترسيخ حقوق الانسان، واعادة النازحين إلى مناطقهم ".واضاف :" اتفقنا مع الاتحاد الاوربي على تمديد العمل باتفاقية الطاقة التي تتضمن، العمل على تحديث قطاع الطاقة، بالتعاون مع البنك الدولي ، بهدف اجراء اصلاحات في قطاعي الكهرباء والغاز "، مشيرا الى :" ان الاتفاقية الثانية التي جرى الاتفاق على تمديد العمل بها، كانت في مجال دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، عبر مساهمة الاتحاد الاوربي من خلال منظمة اليونسكو، لتنفيذ مشروع احياء مدينة الموصل القديمة وتنطوي الاتفاقية ايضا على تحسين سبل العيش للشباب في محافظة البصرة، من خلال تنفيذ باقة من المشاريع المهمة".من جانبه، اعرب سفير الاتحاد الاوربي مارتن هوث عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، مبينا:" ان العراق يعد من البلدان ذات الاولوية ضمن خطة الاستجابة العالمية التي ينفذها الاتحاد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للمدة من ٢٠١٩-٢٠٢٣ "، مشيرا الى :" ان الاتحاد يسهم ايضا في تنمية القطاع الزراعي في منطقة سهل نينوى، وتسهيل عودة النازحين ".واشار الى ان عدد المشاريع التي يقوم الاتحاد الاوربي بتنفيذها لدعم التنمية في العراق بلغ (٦٩) مشروعا خلال المدة من ٢٠١٦، لغاية عام ٢٠٢٤./انتهى3

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