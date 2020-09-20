’قناص الجنوب’.. صيد ثمين يقع في يد الاستخبارات العراقية

2020/09/20 | 12:10 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على ما يسمى بـ"قناص الجنوب" في تنظيم "داعش" بعملية استخبارية مشتركة مع أسايش السليمانية....

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