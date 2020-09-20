اللواء تحسين الخفاجي: لا توجد اي خروقات في المنافذ الحدودية

2020/09/20 | 12:16 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة عدم وجود أية خروقات في بعض المنافذ الحدودية أو عبور زوار الاربعينية إلى العراق.المتحدث باسم قيادة العمليات اللواء تحسين الخفاجي قال إن ما أثير حول وجود خروقات لعبور المنافذ الحدودية أمر غير صحيح، مضيفا أن … Readmore

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