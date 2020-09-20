ذي قار.. نحو 290 اصابة جديدة بكورونا و3 حالات وفاة

2020/09/20 | 12:29 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت محافظة ذي قار، اليوم الاحد، 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقال مصدر، ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 289 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة خلال 24 ساعة الماضية".وأضاف، ان هذه الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة ، بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للاصابات 16916 اصابة منذ ظهور الوباء.وذكر ان "المحافظة سجلت 3 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية" . واوضح أنه "بهذا العدد ارتفع المجموع التراكمي للوفيات في المحافظة الى 655 حالة وفاة منذ ظهور الوباء".Mohameed

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