التشهير بالفاسدين خطوة لا بد منها

2020/09/20 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خليل ابراهيم العبيدي لم يشهد العالم كما من الفاسدين مثلما يشهد العراق ، وأصبح العيب يلاحق المجتمع ، نعم يلاحق كل عراقي ، لان هذا الكم الهائل غير المعقول من...أكمل القراءة ←

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