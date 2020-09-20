ضحايا المصارف الأهلية و إجراءات مكافحة الفساد

2020/09/20 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:باسل عباس خضير باشرت لجنة مكافحة الفساد التي شكلها مجلس الوزراء أعمالها الفعلية في إلقاء القبض او منع السفر على بعض المتهمين بقضايا الفساد ، وبغض النظر عن المنهج المستخدم...أكمل القراءة ←

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