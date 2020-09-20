ملف سرقات الرؤساء الكورد ميزانية رئاسة الجمهورية !

2020/09/20 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خضير طاهر يوجد ملف سرقات ضخم للمال العام قام به الرؤساء الكورد الذين تعاقبوا على منصب رئاسة الجمهورية الشكلي الزائد عن الحاجة والذي يكبد ميزانية العراق ملايين الدولارات شهريا .....أكمل القراءة ←

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