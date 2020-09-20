الاتحاد الأوروبي: لا يمكن لواشنطن فرض عقوبات على إيران

2020/09/20 | 12:33 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة ليس بإمكانها فرض عقوبات دولية على إيران، داعيا للحفاظ على الاتفاق الموقع مع طهران في 2015 حول برنامجها النووي.وشدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، في بيان له نقلته وكالة “سبوتنيك” أنه “ليس بإمكان واشنطن إعادة فرض عقوبات دولية ضد إيران”، معزيا السبب لـ”إنهاء الولايات المتحدة المشاركة بالاتفاق النووي”.ودعا بوريل “الجميع إلى حشد جهودهم للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة، والامتناع عن الأعمال التي من شأنها أن تزيد التوترات”.وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن العقوبات الأممية ضد إيران دخلت حيز التنفيذ مرة أخرى، على الرغم من رفض مجلس الأمن الدولي مؤخرا لهذا الأمر، مهددا الدول التي لن تنفذ العقوبات بـ”عواقب”.وقال بومبيو إن بلاده تتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال الكامل لالتزاماتها بتنفيذ هذه الإجراءات، بالإضافة إلى حظر الأسلحة، ويشمل ذلك قيودًا مثل منع إيران من المشاركة في تخصيب وإعادة معالجة (اليورانيوم)، وحظر تجارب إيران وتطويرها للصواريخ الباليستية، وفرض عقوبات على نقل التكنولوجيا النووية والصاروخية” انتهى 25

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