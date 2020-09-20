ألبير كامو: عدمي ضد العدمية - مالك ابوعليا

2020/09/20 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مالك_ابوعليا كاتبة المقال: الماركسية السوفييتية ايلفا مازيتوفنا كوتاسوفا*ترجمة مالك أبوعلياان الملاحظات والشروح بعد الحروف الأبجدية بين الأقواس (أ)، (ب)...



هي من عمل المترجمان العدمية، هي سمة مُميزة لنفسية والنظرة الى العالم لعدة أجيال من الشباب في المُجتمع الرأسمالي.



ان نبذ الدين التقليدي والايديولوجيا والأخلاق السائدة، وازدراء كل السُلطة والمطالبة بالتحرر الكامل للروح والذهاب الى حد ا ......





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