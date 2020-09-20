أهالي مدينة إيرانية يروون قصة قصفهم بالكيمياوي في الحرب مع العراق

2020/09/20 | 12:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سردشت (إيران)-(أ ف ب) – مر 33 عاما على استخدام نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين سلاحا كيميائيا ضد مدينة سردشت الإيرانية، لكن سكانها لا يزالون يعانون من آثار مجزرة يرون أنها لم تلقَ الاعتراف الجدير بها من المجتمع الدولي.تقع سردشت في محافظة أذربيجان الغربية بشمال غرب إيران، غير بعيدة عن الحدود الطويلة مع […]

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