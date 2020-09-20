الاعلام الامني: حملة اعتقالات جديدة ضمن عمليات 'نزع السلاح'

2020/09/20 | 12:39 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاحد، القبض على 8 مطلوبين ضمن عمليات نزع السلاح غير المرخص وفق مواد قانوينة مختلفة في محافظة ميسان.





وقالت الخلية في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (20 أيلول 2020)، إن "الفوج الاول باللواء الأول في فرقة الرد السريع، تمكن فجر وصباح اليوم الأحد، ضمن عمليات نزع السلاح غير المرخص وفرض هيبة الدولة وانفاذ القانون وتنفيذ أوامر القاء القبض، من القاء القبض على ٨ مطلوبين وفق مواد قانوينة مختلفة في مناطق متفرقة من محافظة ميسان".





واضاف، "وقد اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية وفقا للسياقات".

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