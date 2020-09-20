2020/09/20 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحدثت عن ’’تخلف النظام الصحي’’ وتأخره.. نقابة الأطباء تعلن دعمها تظاهرات الكوادر وترفع 5 مطالب ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحدثت عن ’’تخلف النظام الصحي’’ وتأخره.. نقابة الأطباء تعلن دعمها تظاهرات الكوادر وترفع 5 مطالب ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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