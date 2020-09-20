شرطة ذي قار: توصلنا للشخص الذي اختطف الناشط سجاد وسنلقي القبض عليه خلال ساعات

2020/09/20 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قال المتحدث الرسمي باسم شرطة محافظة ذي قار، العميد فؤاد كريم، اليوم الاحد، عن التوصل الى الشخص الذي اقدم على اختطاف المتظاهر ’’سجاد العراقي’’، مساء امس، مؤكدا ان القبض على الجناة سيتم خلال الساعات المقبلة.

وفي آخر تطورات عملية اختطاف ’’سجاد العراقي’’، بين العميد في تصريحات متلفزة، انه "بعد ورود أنباء عن حدوث جريمة الاختطاف، استجابت الأجهزة الأمنية على الفور بتشكيل قوة امنية مكونة من فوجين، لتطويق مسرح الجريمة وتضييق الخناق على الجناة وتقديمهم للعدالة".

وتابع ان "متظاهري الناصرية، أبدوا تعانونا كبيرا، مع الجهات الأمنية، للكشف عن خيوط العملية والتوصل الى احد الأشخاص الذي اقدم على اختطاف المتظاهر".

وتابع: "على الفور، وبعد تشخيص العجلة التي استخدمت لتنفيذ الجريمة، تم تحديد مسارها وبنفس الوقت تمت محاصرة المنطقة الي هرب اليها منفذو العملية، للحيلولة دون فرارهم".

وأشار الى ان "الإجراءات التي اتبعتها القوات الأمنية، ضيقت الخناق على منفذي عملية الاختطاف، الامر الذي يؤهلنا للوصول اليهم واعتقالهم".





وقال ان "المنطقة التي يتواجد بها الخاطفين مشخصة لدينا، ومطوقة، وسيتم القاء القبض على الجناة خلال الساعات المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلنت قيادة شرطة محافظة ذي قار، تحديد نوع العجلة التي اختطفت الناشط المدني سجاد العراقي، فيما اكدت ان استجابة الاجهزة الامنية كانت سريعة بعد وقوع الحادث.

وذكرت القيادة في تصريح للعراقية الاخبارية، وتابعته (بغداد اليوم)، ان "استجابة الاجهزة الامنية بعد وقوع حادث اختطاف الناشط المدني سجاد العراقي في ساحة الحبوبي كانت سريعة، حيث تم تشكيل قوة قتالية من فوجين وسرية بمشاركة الاجهزة الاستخبارية لتطويق مكان الحادث".

ودعت القيادة، "المتظاهرين الى التعاون مع الاجهزة الامنية لتهدئة الاوضاع"، مؤكدة ان "الوضع الامني في المحافظة مستقر، والجرائم الجنائية واردة الحدوث".

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