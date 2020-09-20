رئيس مجلس القضاء الاعلى يناقش مع رئيس اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة سبل العمل المشترك

2020/09/20 | 12:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان رئيس اللجنة التحقيقية في القضايا المهمة الفريق احمد ابو رغيف ، وناقش معه سبل العمل المشترك بين اللجنة والهيئة القضائية المختصة بنظر قضايا تلك اللجنة.وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء الاعلى تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان " رئيس المجلس شدد على اهمية ان تتقيد اللجنة بالقضايا التي يحيلها رئيس الوزراء عليها ، استنادا الى الامر الديواني المتضمن تشكيل اللجنة".ولفت زيدان الى , ضرورة ان تعرض نتائج التحقيقات الابتدائية التي تتوصل اليها اللجنة على الهيئة التحقيقية القضائية المختصة بنظر اعمالها لاصدار مذكرات قبض او توقيف حسب الادلة القانونية المعروضة من قبل اللجنة التحقيقية".واكد رئيس مجلس القضاء ضرورة التركيز على اعادة اموال الدولة ووضع ذلك ضمن اولويات عمل اللجنة ، والتعاون مع هيئة النزاهة في قضايا الفساد الاداري والمالي وعرض نتائج عمل اللجنة التحقيقة على الرأي العام لتجنب ما يثيره البعض من معلومات غير صحيحة بخصوص صدور مذكرات قبض او توقيف بحق اشخاص لم تتخذ بحقهم مثل هذه الاجراءات "./انتهى2

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