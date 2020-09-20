رئيس مجلس القضاء الاعلى يبحث مع السفير السعودي استكمال مباحثات الوفد القضائي العراقي في المملكة

2020/09/20 | 12:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري .وذكر بيان لاعلام مجلس القضاء الاعلى تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه :" ان زيدان استقبل في مكتبه اليوم الاحد ، سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن خالد الشمري ، وبحث الطرفان سبل استكمال المباحثات القضائية التي ناقشها الوفد القضائي العراقي لدى زيارته المملكة"./انتهى2

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