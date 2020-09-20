بسبب رواتب لاعبيه المرتفعة.. البرسا ممنوع من عقد اية صفقة جديدة

2020/09/20 | 12:41 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت صحيفة /ميرور/ البريطانية اليوم الاحد، ان رابطة الليجا تمنع برشلونة حاليًا من ابرام اية صفقة جديدة.وقالت انه:" تم فرض قيود مالية صارمة على اندية الليجا في اعقاب ازمة فيروس كورونا، حيث وضعت الرابطة حدًا للاموال التي يمكن انفاقها على الانتقالات والموظفين هذا الصيف، وذلك اعتمادًا على النتائج المالية للنادي في آخر 5 سنوات ".واوضحت :" ان البارسا كان اكثر المتأثرين بقرارات الليجا، لانه يدفع رواتب تبلغ 510 ملايين استرليني سنويًا، لذا لن يسمح له بشراء اي لاعب جديد ما لم يجمع النادي الاموال اولًا من المبيعات".وذكرت انه يجب ايضًا على برشلونة تقديم نفس مبلغ الصفقة الى الحكومة الاسبانية، بعد حصول الاندية في الليجا على مساعدة مالية خلال ازمة كورونا.واشارت الصحيفة الى :" ان ازمة كورونا كلفت البرسا 300 مليون استرليني في 6 اشهر، حيث طلب نجوم الفريق الحصول على ما يصل الى 70% من رواتبهم ".واضافت :" ان برشلونة حصل على موافقة فاينالدوم وديباي بشأن الشروط الشخصية للعقد، لكن مع بقاء ليونيل ميسي، لم يصبح لدى البارسا اي اموال لعقد صفقات جديدة ".وكان برشلونة يعمل بقوة خلال الفترة الماضية لحسم اكثر من صفقة، ابرزها جورجينيو فاينالدوم لاعب وسط ليفربول، وممفيس ديباي مهاجم ليون، بطلب من المدرب رونالد كومان./انتهى3

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