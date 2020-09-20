الكاظمي يترأس اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات

2020/09/20 | 12:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الاحد ، اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات .

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