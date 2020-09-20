القضاء الأعلى يناقش مع السفير السعودي سبل استكمال المباحثات القضائية

2020/09/20 | 12:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ، اليوم الأحد في مكتبه سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن خالد الشمري .

وبحث الطرفان سبل استكمال المباحثات القضائية التي ناقشها الوفد القضائي العراقي لدى زيارته المملكة العربية السعودية .

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