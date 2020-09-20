الرئيس برهم صالح يستقبل عدداً من الناشطات والناجيات الايزيديات والشبك والتركمان

2020/09/20 | 12:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد رئيس الجمهورية برهم صالح على ضرورة تعويض المتضررات من الإرهاب مادياً ومعنوياً وتأهيلهن ورعايتهن وتأمين الحياة الكريمة لهن.جاء ذلك خلال استقباله وفداً ضم عدداً من الناجيات والناشطات الايزيديات التركمان والشبك، بحضور عدد من النواب في مجلس النواب، حيث … Readmore

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