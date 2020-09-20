2020/09/20 | 13:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة النزاهة : إجراءات اللجنة التحقيقية ستكون تحت مظلة القضاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة النزاهة : إجراءات اللجنة التحقيقية ستكون تحت مظلة القضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).