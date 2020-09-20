2020/09/20 | 13:23 - المصدر: عين العراق

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الأحد 20 سبتمبر 2020 | 01:20 مساءً | عدد القراءات : 3

في العراق نسبة الشفاء من كورونا أعلى من الإصابات

بغداد/..قال وزير الصحة ، حسن التميمي، اليوم الأحد، إن نسبة الشفاء في البلاد أعلى من الإصابات، فيما حذر من ارتفاع أعداد المصابين في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وذكر خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد: "استطعنا توفير جميع الأدوية الخاصة ب‍كورونا، و قررنا غلق الحدود مع دول الجوار وعدم استقبال الوافدين"، مبيناً: "قد تكون هناك سلالات جديدة ل‍كورونا في بعض البلدان".

وأضاف أن "الوزارة وضعت خطة خاصة بالزيارة الاربعينية، وقررت فحص جميع المتعاونين مع المواكب الحسينية، وتوفير الكمامات ونشر الفرق الطبية، كما وفرت كافة الأدوية والمستلزمات الطبية لمستشفيات محافظة كربلاء"، حيث تجري هناك مراسم الزيارة الأربعينية لمرقد الأمام الحسين".انتهى4

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