شاهد بالفيديو: العراق في موقف “محرج”.. عطل يضرب طائرة المساعدات العراقية إلى السودان

2020/09/20 | 13:23 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

تعرضت الطائرة العراقية التي توجهت إلى السودان مؤخرًا حاملة مساعدات إغاثية على خلفية تعرض البلد إلى فيضانات كبيرة.

وبحسب مقطع فيديو رصدته “يس عراق” فإن “عطلًا فنيًا ضرب الطائرة العراقية التابعة للقوة الجوية العراقية والتي اشتراها العراق مؤخراً من امريكا طراز C130 Hercules, في مطار السودان اثناء إيصالها المساعدات للشعب السوداني”.

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