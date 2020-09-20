الكاظمي: الوضع حساس.. ويجب عدم التعامل مع التحديات من جانب سياسي

2020/09/20 | 13:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات :

علينا التعامل مع التحديات الحالية التي تواجهها المحافظات من جانب فني وليس سياسيا .

الوضع حساس اقتصاديا وصحيا وأمنيا، ولدينا مطالب شعبية نسعى بكل الجهود لتذليل كل التحديات وتوفير المتطلبات بشكل واقعي .

يجب العمل بروح الفريق وبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات أبناء شعبنا .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء20-أيلول-2020

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